UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan, Luka Modric ile güldü!

Hırvatistan, UEFA Avrupa Ligi'nde kendi sahasında ağırladığı Polonya'yı 1-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan, Luka Modric ile güldü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 00:04

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi Lig A 1 Grup maçında Polonya ile karşılaştı. Opus Arena'da oynanan maçı Hırvatistan 1-0 kazandı.

Ev sahibi ekibin galibiyet golü 52. dakikada Luka Modric'ten geldi.

FENERBAHÇELİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Hırvatistan'da Dominik Livakovic 90 dakika süre aldı. Polonya'da Sebastian Szymanski ise 86. dakikada kenara geldi.

Bu sonuçla Hırvatistan grupta ilk galibiyetini aldı. Polonya ise ilk mağlubiyetini aldı.


Etiketler: #Dominik Livakovic #Sebastian Szymanski #Hırvatistan #polonya #uefa uluslar ligi

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