UEFA'da 3. Aleksander Ceferin dönemi

Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen 47. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamada Sloven Aleksander Ceferin yeniden UEFA Başkanı seçildi.

AA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 14:50
UEFA'da 3. Aleksander Ceferin dönemi
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Aleksander Ceferin, 47. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.

Başkanlık seçiminin yapıldığı 47. Olağan UEFA Kongresi, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirildi.

Aleksander Ceferin

CEFERIN TEK ADAYDI

Kongrede yapılan oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, yeniden UEFA başkanlığına getirildi. UEFA başkanı olarak üçüncü dönemine başlayacak Ceferin, 2027'ye kadar görevde kalacak.

Ceferin, 2016'da UEFA'nın 7. başkanı olarak seçilmişti. 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ise ikinci kez başkanlık görevine getirilmişti.


Aleksander Ceferin uefa Gianni Infantino

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