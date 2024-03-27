'UEFA'da şikeci kulüp olarak duruyorlar' demişti: Beşiktaş'tan Ahmet Metin Genç'e suç duyurusu!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurunda bulunduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 16:54
'UEFA'da şikeci kulüp olarak duruyorlar' demişti: Beşiktaş'tan Ahmet Metin Genç'e suç duyurusu!
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Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurunda bulunduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"17.03.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yapılan basın toplantısında, Ahmet Metin Genç, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye karşı; eleştiri sınırlarını aşan, maddi ve hukuki dayanaktan yoksun ve açıkça suç teşkil eden birtakım asılsız itham ve iddialarda bulunmuş ve söz konusu açıklamalar tüm basın ve yayın kuruluşlarınca yayımlanmıştır.

Ahmet Metin Genç'in gerçekleştirmiş olduğu eylemler neticesinde hakkında, hakaret (TCK m.125), iftira ( TCK m. 267), halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK m. 216) suçlarından dolayı soruşturma başlatılması, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin söz konusu suçlardan zarar gördüğünün değerlendirilmesi ile Ahmet Metin Genç hakkında eylemine uyan sevk maddelerince kamu davası açılması için iddianame düzenlenmesi, hakkında 6222 sayılı yasanın 22. maddesi gereği idari para cezası ve idari yaptırım kararı uygulanmasına karar verilmesi için gereğinin yapılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

Ahmet Metin Genç

NE OLMUŞTU?

Ahmet Metin Genç, olaylı geçen Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından, "UEFA'nın sitesinde güncel olarak hala Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.


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