UEFA'dan 4. turnuva kararı!
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi turnuvalarını düzenleyen UEFA'nın, sezon başında da dörtlü turnuva düzenlemeyi düşündüğü öğrenildi.
UEFA, 'Opening Four' niteliğinde özel bir turnuvayı hayata geçirmeyi planlıyor.
Madrid'deki UEFA toplantısında; Şampiyonlar Ligi'nin son iki turu olan yarı final ve finalin tek maç üstünden tek bir şehirde oynanması yani Final Four da ele alındı. Pandemi sürecinde Lizbon'da yapılan Şampiyonlar Ligi'nin tek maç üzerinden yarı final ve final maçlarını oynatması heyecanı, reytingleri, sürprizleri artırmıştı.
UEFA'yı cezbeden bu uygulama, lojistik problemleri nedeniyle bir kez daha ikinci plana atıldı. Pandemi nedeniyle taraftarın gelemeyecek olması, tüm otellerin boş olması nedeniyle Lizbon'da bu uygulama hayata geçmişti. Ancak, mayıs aylarında otellerde yoğunluğun artması, 4 takımın en az 25'er bin taraftardan 100 bin taraftara sahip olması ve böyle bir otel kapasitesinin çok az şehirde olması nedeniyle bu uygulama bir kez daha gelecek sezonlarda konuşulmak üzere ertelendi.
SÜPER KUPA YERİNE 4'LÜ TURNUVA
UEFA'nın, bunun yerine 4 başarılı takımla sezon açılış turnuvası düzenlemeyi planladığı kaydedildi.
Turnuvanın sezon öncesinde ve Avrupa ülkelerinin dışında yapılmasının planlandığı iletilirken ilk olarak ABD'nin favori aday olarak gösterildiği belirtildi.
Mini turnuva sezon başında oynanacağı için UEFA Süper Kupası'nın da yerine geçecek. Turnuvada Şampiyonlar Ligi finalistleri, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi şampiyonları mücadele edecek.
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