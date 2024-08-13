UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!

Astana ile Cornivul arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesini Türk hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği açıklandı.

AA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 16:53
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!
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FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Kazakistan'ın Astana ile Romanya'nın Corvinul takımları arasında 14 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Kazakistan'ın Almatı şehrinde Almaty Ortalyk Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Müsabakada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Erkan Engin VAR ve Onur Özütoprak AVAR olarak görev alacak.


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