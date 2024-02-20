UEFA'dan Burak Yılmaz paylaşımı! Üzerinden 11 yıl geçti...

UEFA'nın resmi sosyal medya hesabı, Burak Yılmaz'ın Galatasaray'da oynarken Schalke 04'e attığı golü paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:57
UEFA'dan Burak Yılmaz paylaşımı! Üzerinden 11 yıl geçti...
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2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile eşleşen Galatasaray, rakibi toplam da 4-3'lük skorla yenerek saf dışı bırakmıştı. UEFA'dan bu eşleşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.

BURAK YILMAZ'IN GOLÜNÜN YILDÖNÜMÜ

20 Şubat 2013'te İstanbul'da 1-1 biten maçta Burak Yılmaz, Schalke 04 ağlarını havalandıran isim olmuştu. UEFA resmi hesabı bu golü paylaşarak eski futbolcuyu tarif etmek için büyücü ve asa emojilerini not olarak düştü.

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Burak Yılmaz, Galatasaray kariyerinde 141 maça çıktı. Yılmaz bu karşılaşmalarda 82 gol ve 23 asistlik performans gösterdi.


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