UEFA'dan Burak Yılmaz paylaşımı! Üzerinden 11 yıl geçti...
UEFA'nın resmi sosyal medya hesabı, Burak Yılmaz'ın Galatasaray'da oynarken Schalke 04'e attığı golü paylaştı.
2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile eşleşen Galatasaray, rakibi toplam da 4-3'lük skorla yenerek saf dışı bırakmıştı. UEFA'dan bu eşleşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
BURAK YILMAZ'IN GOLÜNÜN YILDÖNÜMÜ
20 Şubat 2013'te İstanbul'da 1-1 biten maçta Burak Yılmaz, Schalke 04 ağlarını havalandıran isim olmuştu. UEFA resmi hesabı bu golü paylaşarak eski futbolcuyu tarif etmek için büyücü ve asa emojilerini not olarak düştü.
Göz Atın
Burak Yılmaz, Galatasaray kariyerinde 141 maça çıktı. Yılmaz bu karşılaşmalarda 82 gol ve 23 asistlik performans gösterdi.
#OnThisDay in 2?0?1?3?— UEFA.com DE (@UEFAcom_de) February 20, 2024
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