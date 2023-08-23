UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Gözlemci Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Struga - Breidablik karşılaşmasında görev alacak.

AA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 16:37
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Abone Ol google-news

Cüneyt Çakır, Kuzey Makedonya’nın Struga ile İzlanda’nın Breidablik takımları arasında perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın Ohrid şehrindeki Biljanini İzvori Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek.


Player Alanı
cüneyt çakır FC Struga Breidablik uefa avrupa konferans ligi

İlgili Haberler

Son Dakika: UEFA'dan Maribor deplasmanındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza

Son Dakika: UEFA'dan Maribor deplasmanındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza
Türk takımlarının UEFA'daki rakiplerinin lig maçlarına erteleme kararı

Türk takımlarının UEFA'daki rakiplerinin lig maçlarına erteleme kararı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde pay-off turu başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde pay-off turu başlıyor

En Çok Okunan Haberler