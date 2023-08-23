UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Gözlemci Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Struga - Breidablik karşılaşmasında görev alacak.
Cüneyt Çakır, Kuzey Makedonya’nın Struga ile İzlanda’nın Breidablik takımları arasında perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın Ohrid şehrindeki Biljanini İzvori Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 17.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek.
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