UEFA'dan emsal karar: Taraftarlara tazminat ödenecek

Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan 2022 Şampiyonlar Ligi Finali, taraftarlar ile polisler arasında çıkan olaylar nedeniyle 40 dakika geç başlamıştı. UEFA'dan yaşanan olaylara ilişkin emsal bir tazminat kararı geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 13:26
UEFA'dan emsal karar: Taraftarlara tazminat ödenecek
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Real Madrid ile Liverpool arasında 2022 Şampiyonlar Ligi finali öncesi yaşanan olaylara ilişkin UEFA yeni bir karar aldı. Yapılan bağımsız inceleme sonucu Liverpool taraftarları tazminat almaya hak kazandı.

LIVERPOOL TARAFTARINA TAZMİNAT ÖDENECEK

NTV Spor'da yer alan habere göre, UEFA tarafından yaptırılan bağımsız incelemede maç önü yaşanan olaylarla ilgili daha önce suçlu gösterilen Liverpool taraftarları aklanmış ve bilet paraları iade edilmişti. UEFA'dan yapılan yeni açıklamada finalde yaralanma iddialarında bulunan taraftarlarla anlaşmaya varıldığı ve tazminat ödeneceği duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

25 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali öncesi Fransız polisiyle İngiliz taraftarlar arasında gerilim yaşanmıştı. Şampiyonlar Ligi finali başlama vuruşu, Cumartesi gecesi taraftarların geç gelmesi nedeniyle 30 dakikadan fazla ertelenmişti. Güvenlik ekipleri biletsiz kalabalığı halletme baskısı altında ezilirken, binlerce taraftar kuyruklarda mahsur kalmıştı. Sahte biletler nedeniyle metal kapılar sıkıştı ve çok sayıda taraftar güvenlik kordonlarını aşarak stadyuma girerek polisin biber gazı atmasına neden olmuştu.


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