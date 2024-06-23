UEFA'dan EURO 2024 için yeni karar!

UEFA, sahaya giren taraftarların ardından EURO 2024 maçlarında stadyumlardaki güvenliğin arttırılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 15:21
UEFA'dan EURO 2024 için yeni karar!
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UEFA, EURO 2024 maçlarında stadyumdaki güvenlik önlemlerini arttırmaya hazırlanıyor.

UEFA'dan yapılan açıklamada, sahaya giren taraftarların ardından EURO 2024 maçlarında stadyumdaki güvenlik önlemlerinin arttırılacağı ve ek güvenlik önlemi alınacağı belirtildi.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI DİKKAT ÇEKTİ

EURO 2024'te oynanan diğer maçlarda da sahaya taraftarlar girerken A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı maçta bu durum daha da dikkat çekti. A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı mücadelede tam dört kez sahaya taraftar girdi ve oyun durdu.


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