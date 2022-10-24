UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:53

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Napoli ile İskoçya'nın Rangers takımları arasında 26 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakasını yönetecek.



İtalya'nın Napoli şehrindeki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler 'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz ise AVAR olarak görev yapacak.



