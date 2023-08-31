UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu geride kaldı: İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Norveç ekibi Molde'yi iki maçın sonunda 5-3'lük skorla geçerek grup aşamasına katılmaya hak kazandı. TSİ 19:00'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekiminde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise belli oldu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 09:30
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu geride kaldı: İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
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Türkiye'yi bu yıl grup aşamasında Galatasaray'ın temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor.

Galatasaray'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da gerçekleştirilecek.

İLK MAÇLAR 19-20 EYLÜL'DE

Monaco'da yapılacak kura çekiminde 32 takım yer alacak. 4'er takım 8 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag

4. Torba: GALATASARAY, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens


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