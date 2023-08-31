UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu geride kaldı: İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Norveç ekibi Molde'yi iki maçın sonunda 5-3'lük skorla geçerek grup aşamasına katılmaya hak kazandı. TSİ 19:00'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekiminde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise belli oldu
Türkiye'yi bu yıl grup aşamasında Galatasaray'ın temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor.
Galatasaray'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da gerçekleştirilecek.
İLK MAÇLAR 19-20 EYLÜL'DE
Monaco'da yapılacak kura çekiminde 32 takım yer alacak. 4'er takım 8 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise şu şekilde:
1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord
2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal
3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag
4. Torba: GALATASARAY, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski bakan havuzda ölü bulundu
- İstanbul'da 'alkol' yasağı
- İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme
- Bakan Işıkhan'dan 'memur zammı' açıklaması
- Anlaşılamayan açıklamanın ardından yeni açıklama
- Akşener'in o sözlerine ilk kez yanıt verdi
- Sabancı çiftinin sağlık durumunda yeni gelişme
- Berzeg'in evine dönen köpeğiyle ilgili yeni ayrıntı
- YKS 833'üncüsü Boğaziçi'ne giremedi!
- 'Gidenlerin kanları kurumadan...'