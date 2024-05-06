UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanşında oynanacak Club Brugge - Fiorentina mücadelesini FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.
Süper Lig hakemi Halil Umut Meler, UEFA tarafından dikkat çeken bir maça atandı.
YARI FİNALE TÜRK HAKEM
Meler'in, Club Brugge ile Fiorentina arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçını yöneteceği açıklandı.
İki takımın karşı karşıya geleceği maç çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. İtalya'da oynanan ilk maçı Fiorentina 3-2 kazanmıştı.
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