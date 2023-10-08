UEFA'dan İsrail kararı: Tüm maçlar ertelendi!

UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle ülkede yapılması planlanan tüm maçları erteledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 22:46
UEFA'dan İsrail kararı: Tüm maçlar ertelendi!
Abone Ol google-news

UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle gelecek birkaç hafta içinde ülkede yapılması planlanan tüm maçları erteledi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "İsrail'deki mevcut güvenlik durumu ışığında UEFA, önümüzdeki birkaç hafta içinde İsrail'de yapılması planlanan tüm maçları, zamanı gelince onaylanacak yeni tarihlerle erteleme kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.

Buna göre İsrail'de 17 Ekim'e kadar oynanması gereken karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı.

İsrail'de oynanması planlanan ama ertelenen maçlar şöyle:

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri:

12 Ekim: İsrail-İsviçre

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:

12 Ekim: İsrail-Estonya

17 Ekim: İsrail-Almanya

2024 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:

11 Ekim-17 Ekim: İsrail, Belçika, Cebelitarık ve Galler'in katıldığı mini turnuva

Bu arada açıklamada, "UEFA, 2024 Avrupa Elemeleri Kosova-İsrail maçının başlangıçta planlanan 15 Ekim tarihinde oynanıp oynanamayacağını veya ertelenmesi gerekip gerekmediğini değerlendirmek için birkaç gün daha ayırdı" bilgisi verildi.

UEFA'nın, durumu yakından izlemeye devam edeceği ve yeni tarihler ve gelecek diğer fikstürlerde olası değişiklikler hakkında karar vermeden önce ilgili tüm takımlarla iletişim halinde kalacağı belirtildi.


uefa israil Erteleme

İlgili Haberler

UEFA Hırvatistan'a cezayı kesti!

UEFA Hırvatistan'a cezayı kesti!
UEFA Konferans Ligi'nde Türk hakemden tartışmalı karar

UEFA Konferans Ligi'nde Türk hakemden tartışmalı karar
Haftayı 2 galibiyetle kapattık: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

Haftayı 2 galibiyetle kapattık: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

En Çok Okunan Haberler