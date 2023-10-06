Haftayı 2 galibiyetle kapattık: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

Yayınlanma: 06.10.2023 - 09:41

Güncelleme: 06.10.2023 - 09:41

Avrupa kupalarında 2. hafta mücadeleleri tamamlandı.

A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Premier Lig ekibi Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş, 2. hafta maçında Lugano'yu konuk etti. Siyah beyazlılar, 38 ve 52'de Vincent Aboubakar'ın golleriyle 2-0 öne geçti. 61'de Rosier kırmızı kart gördü. Lugano kalan dakikalarda 3 gol buldu ve mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nin 2. haftasında Spartak Trnava'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler ilk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada rakibini Joshua King'in golleriyle 2-1 yendi.

Şampiyonlar Ligi'nde dün tamamlanan ikinci hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması:

1. İngiltere | 91,678

2. İspanya | 78,489

3. İtalya | 74,569

4. Almanya | 71,909

5. Hollanda | 56,500

6. Fransa | 54,831

7. Portekiz | 49,316

8. Belçika | 40,400

9. TÜRKİYE | 34,850

10. İskoçya | 32,250