UEFA'dan İzlanda - Türkiye maçı için karar!
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacağı mücadelenin oynatılmasına karar verildi.
A Milli Futbol Takımı'nın, İzlanda maçının hava ve saha şartları nedeniyle ertelenmesi gündeme geldi.
UEFA yetkilileri, sahada inceleme yaptı ve maçın oynatılmasına karar verdi.
KARAR TFF'YE İLETİLDİ
UEFA alınan kararın ardından TFF'ye bilgi verdi.
Laugardalsvöllur'daki İzlanda - Türkiye karşılaşması saat 21.45'te başlayacak.
Etiketler: #türkiye #İzlanda #uefa uluslar ligi
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