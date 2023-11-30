UEFA'dan Kamil Çetin'e görev

FIFA kokartlı futsal hakemi Kamil Çetin, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi elit tur maçlarında görevlendirildi.

AA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 18:49
UEFA'dan Kamil Çetin'e görev
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FIFA kokartlı futsal hakemi Kamil Çetin, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi elit tur maçlarında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kamil Çetin, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bugün başlayıp, 3 Aralık'ta sona erecek UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi elit tur C Grubu maçlarında görev alacak.


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