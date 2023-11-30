UEFA'dan Kamil Çetin'e görev
FIFA kokartlı futsal hakemi Kamil Çetin, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi elit tur maçlarında görevlendirildi.
FIFA kokartlı futsal hakemi Kamil Çetin, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi elit tur maçlarında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kamil Çetin, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bugün başlayıp, 3 Aralık'ta sona erecek UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi elit tur C Grubu maçlarında görev alacak.
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