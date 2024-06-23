UEFA'dan Mirlind Daku'ya 2 maç ceza! Sebebi ortaya çıktı...
UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) oynanan Arnavutluk-Hırvatistan mücadelesinin ardından ırkçı tezahüratlar yapan Arnavut oyuncu Mirlind Daku'ya 2 maç men cezası verdi.
Arnavutluk Milli Takımı'na golcü futbolcusu Mirlind Daku'dan kötü haber geldi.
Mirlind Daku, Arnavutluk'un Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmadan sonra tribünlere gidip Makedon ve Sırplara hakaret içeren tezahüratlarda bulunmuştu.
Ardian Ismajli (solda) ve Mirlind Daku (sağda)
MAKEDON VE SIRPLARA HAKARET
Bunun üzerine UEFA, 26 yaşındaki futbolcuya hakkında disiplin davası açarak Makedon ve Sırplara hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç men cezası verdi.
Daku, takımın grubun üçüncü maçında oynayacağı İspanya maçını kaçıracak. Arnavutluk'un üst tura çıkması halinde Daku, son 16 turu maçında da görev alamayacak.
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