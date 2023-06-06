UEFA'dan Nicolo Zaniolo paylaşımı!

Yayınlanma: 06.06.2023 - 07:42

Güncelleme: 06.06.2023 - 07:42

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği sezon finalinde 2 gol atan Nicolo Zaniolo için UEFA'dan bir paylaşım geldi.

UEFA EURO 2024 hesabından Nicolo Zaniolo'nun kupa kaldırdığı bir fotoğraf paylaşıldı ve, "Nicolo Zaniolo sezonu şık bir şekilde bitiriyor" ifadeleri kullanıldı.

Zaniolo için yapılan paylaşıma gol ve kupa emojileri de eklendi.

Galatasaraylı taraftarlar, İtalyan futbolcu için yapılan paylaşıma çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.

UEFA'nın paylaşımında kullandığı fotoğraf: