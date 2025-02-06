UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'nde değişiklik planı!
UEFA, Şampiyonlar Ligi maçlarında uzatmaları kaldırmak istiyor.
UEFA, Şampiyonlar Ligi maçları için değişikliğe imza atabilir.
Guardian'da yer alan habere göre, UEFA, Şampiyonlar Ligi maçlarında uzatmaların kaldırılmasını ve doğrudan penaltı atışlarına geçilmesini değerlendiriyor. Ancak söz konusu değişikliğin mevcut maçlarla ilgili 2027 yılına kadar devam eden yayın anlaşmaları nedeniyle uygulanmasının zor olduğu kaydedildi.
Yoğun maç takviminden şikayetçi olan bazı oyuncu sendikalarının, UEFA'nın uzatmaları kaldırma fikrine sıcak baktıkları ve destek verdikleri kaydedildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan UEFA ise şu anda değerlendirmenin gayri resmi yapıldığını ve ortada henüz resmi bir teklif olmadığını duyurdu.
UEFA, son olarak 2021 yılında deplasman kuralını kaldırmıştı.
Etiketler: #uefa #Şampiyonlar Ligi #Uzatma dakikaları
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