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UEFA'dan skandal hata: Şampiyonlar Ligi finalistlerini önceden belirledi

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanacak Manchester City - Real Madrid karşılaşması öncesi UEFA, finali kimin oynayacağını tayin etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 21:23
UEFA'dan skandal hata: Şampiyonlar Ligi finalistlerini önceden belirledi
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İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için geri sayıma geçilirken, UEFA bir hataya imza attı.

Final için sosyal medya hesabından paylaşım yapan UEFA, Manchester City - Real Madrid maçı öncesi İspanyol ekibi, Inter'in rakibi olarak gösterdi.

"FİNALİSTLER BELLİ OLDU"

UEFA'dan yapılan açıklamada, Real Madrid ve Inter logoları ile birlikte, "Finalistler belli oldu ve sahne hazır. İstanbul'a gitmek için 5 soruyu doğru yanıtlayın" ifadelerini kullandı.

UEFA'nın bu paylaşımı büyük tepki çekti. Ardından yapılan paylaşım kısa süre içerisinde silindi.


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