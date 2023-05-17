UEFA'dan skandal hata: Şampiyonlar Ligi finalistlerini önceden belirledi

Yayınlanma: 17.05.2023 - 21:23

Güncelleme: 17.05.2023 - 21:29

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için geri sayıma geçilirken, UEFA bir hataya imza attı.

Final için sosyal medya hesabından paylaşım yapan UEFA, Manchester City - Real Madrid maçı öncesi İspanyol ekibi, Inter'in rakibi olarak gösterdi.

"FİNALİSTLER BELLİ OLDU"

UEFA'dan yapılan açıklamada, Real Madrid ve Inter logoları ile birlikte, "Finalistler belli oldu ve sahne hazır. İstanbul'a gitmek için 5 soruyu doğru yanıtlayın" ifadelerini kullandı.

UEFA'nın bu paylaşımı büyük tepki çekti. Ardından yapılan paylaşım kısa süre içerisinde silindi.