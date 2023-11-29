UEFA'dan Türk hakeme görev!

UEFA, Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesi olan Real Sociedad - Salzburg karşılaşmasına Alper Ulusoy'a görev verdi.

AA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 16:22
UEFA'dan Türk hakeme görev!
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda oynanacak Real Sociedad - Salzburg maçına Alper Ulusoy, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak atandı.

İspanya’nın Real Sociedad ile Avusturya’nın Salzburg takımları arasında bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu müsabakasına Alper Ulusoy, AVAR olarak atandı.

İspanya’nın San Sebastian şehrindeki Reala Arena Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakanın hakemliğini Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Mykola Balakin, yardımcılıklarını Oleksandr Berkut ve Dmytro Zaporozhenko yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaroslav Kozyk olacak. Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Marco Fritz ise VAR olarak görev yapacak.


Alper Ulusoy Şampiyonlar Ligi real sociedad Salzburg

İlgili Haberler

Real Sociedad - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Sociedad - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki maçlarının hakemleri belli oldu!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki maçlarının hakemleri belli oldu!
Galatasaray - Manchester United maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray - Manchester United maçının hakemi belli oldu!

En Çok Okunan Haberler