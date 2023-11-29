UEFA'dan Türk hakeme görev!
UEFA, Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesi olan Real Sociedad - Salzburg karşılaşmasına Alper Ulusoy'a görev verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda oynanacak Real Sociedad - Salzburg maçına Alper Ulusoy, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak atandı.
İspanya’nın Real Sociedad ile Avusturya’nın Salzburg takımları arasında bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu müsabakasına Alper Ulusoy, AVAR olarak atandı.
İspanya’nın San Sebastian şehrindeki Reala Arena Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakanın hakemliğini Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Mykola Balakin, yardımcılıklarını Oleksandr Berkut ve Dmytro Zaporozhenko yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaroslav Kozyk olacak. Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Marco Fritz ise VAR olarak görev yapacak.
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