UEFA'dan Türk kulüplerine ceza yağdı!

13 Eylül 2022 Salı, 17:25

UEFA Disiplin Kurulu toplantısından, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarına çeşitli cezalar çıktı.

Trabzonspor'un evinde Kopenhag ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play off karşılaşmasında sahaya madde atılması nedeniyle bordo-mavililere 35 bin Euro, maçın geç başlaması nedeniyle 15 bin Euro geç santradan sorumlu tutulan teknik direktör Abdullah Avcı'ya da uyarı cezası verildi. Karadeniz ekibine aynı takımla deplasmandaki maçından da sahaya girme nedeniyle 5 bin Euro, meşale yakılması nedeniyle 2 bin 500 Euro'luk fatura çıkarıldı.

FENERBAHÇE'YE 64.250 EURO

UEFA Avrupa Ligi elemesinde Fenerbahçe'nin deplasmanda Austria Wien ile oynadığı karşılaşmadan sarı-lacivertlilere meşale yakılması nedeniyle 54 bin 250 Euro, sahaya girme nedeniyle 10 bin Euro para cezaları kesildi.

SİVASSPOR'A 46.500 EURO CEZA

Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un evinde Malmö ile oynadığı karşılaşmada kırmızı-beyazlılara madde atılması nedeniyle 30 bin Euro, meşale yakılması nedeniyle 1.500 Euro, mücadelenin zamanında başlamamasından 15 bin Euro, bu durumdan sorumlu gösterilen teknik direktör Rıza Çalımbay'a uyarı cezaları verildi.

BAŞAKŞEHİR'İN CEZASI 1000 EURO

Başakşehir, Konferans Ligi'nde deplasmanda Antwerp ile olan maçında meşale yakılması yüzünden 1000 Euro, takımın uygunsuz davranışı nedeniyle uyarı cezalarına maruz kaldı.