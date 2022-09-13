UEFA'dan Türk kulüplerine ceza yağdı!
UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'e verilen cezaları açıkladı.
UEFA Disiplin Kurulu toplantısından, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarına çeşitli cezalar çıktı.
Trabzonspor'un evinde Kopenhag ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play off karşılaşmasında sahaya madde atılması nedeniyle bordo-mavililere 35 bin Euro, maçın geç başlaması nedeniyle 15 bin Euro geç santradan sorumlu tutulan teknik direktör Abdullah Avcı'ya da uyarı cezası verildi. Karadeniz ekibine aynı takımla deplasmandaki maçından da sahaya girme nedeniyle 5 bin Euro, meşale yakılması nedeniyle 2 bin 500 Euro'luk fatura çıkarıldı.
FENERBAHÇE'YE 64.250 EURO
UEFA Avrupa Ligi elemesinde Fenerbahçe'nin deplasmanda Austria Wien ile oynadığı karşılaşmadan sarı-lacivertlilere meşale yakılması nedeniyle 54 bin 250 Euro, sahaya girme nedeniyle 10 bin Euro para cezaları kesildi.
SİVASSPOR'A 46.500 EURO CEZA
Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un evinde Malmö ile oynadığı karşılaşmada kırmızı-beyazlılara madde atılması nedeniyle 30 bin Euro, meşale yakılması nedeniyle 1.500 Euro, mücadelenin zamanında başlamamasından 15 bin Euro, bu durumdan sorumlu gösterilen teknik direktör Rıza Çalımbay'a uyarı cezaları verildi.
BAŞAKŞEHİR'İN CEZASI 1000 EURO
Başakşehir, Konferans Ligi'nde deplasmanda Antwerp ile olan maçında meşale yakılması yüzünden 1000 Euro, takımın uygunsuz davranışı nedeniyle uyarı cezalarına maruz kaldı.
Video Haberler
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
- Önceliği direksiyonu kadın şoföre devretmek
- 'Kars'a 1 Milyon Turist' Hedefli Projede 50 Kadın Görev
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de 'Thodex' istifası
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- 'İmralı ile görüşme' iddiası!
- Bahçeli'den Erdoğan'ın talebine 'olumsuz' yanıt
- Rus şirket mühürleri kırdı
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- Sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı
- Ekonomiyi övmeye çalıştı, alay konusu oldu
- Türk ekonomisine giren 'gizemli para'
- Ekonomistler küçük yatırımcıyı uyarıyor