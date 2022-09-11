UFC 279'da Kraliçe Elizabeth'e ıslıklı protesto!

11 Eylül 2022 Pazar, 14:18

Birleşik Krallık'ta Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle 70 yıllık bir dönem sona erdi ve 3. Charles 'Kral' ilan edildi. Tahtın bir numaralı varisi olan Prens Charles, dün Saint James Sarayı'nda düzenlenen törenle kral ilan edildi.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA SPOR MÜSABAKALARI ERTELENDİ

Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere ülkede devam eden Championship ve tüm alt liglerin yanı sıra İskoçya'daki maçlar da ertelendi.

Kraliçe Elizabeth'in ölümü dolayısıyla dünya genelinde devam eden birçok spor dalı ve spor organizasyonunda Kraliçe için anma törenleri düzenlendi.

Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının ilk yarıları oynanırken ölüm haberi açıklanınca ikinci yarıların başında bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

UFC 279'DA ISLIKLI PROTESTO!

Bir karma dövüş sanatları (MMA) organizasyonu olan UFC'nin Las Vegas'taki 279. etkinliği öncesinde salonda bulunan dev ekrana Kraliçe 2. Elizabeth'in fotoğrafı yansıtıldı ve ardından bir anma metni okundu. Bu anlarda salonu dolduran kalabalıktan yoğun bir ıslık yükseldi.

Amerika Açık'ta, NFL'in açılış maçında 2. Elizabeth için anma etkinlikleri düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir protestonun yapılması İngiliz basınında tepkiyle karşılandı.

Daily Mail'de yer alan haberde Kraliçe Elizabeth'in UFC veya MMA hakkında herhangi bir yorum yapmadığı, bu protesoya anlam verilemediği şeklinde bir yorum yapıldı. Konuyla ilgili UFC tarafından ise henüz bir açıklama gelmedi.