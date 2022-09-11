UFC 279'da Kraliçe Elizabeth'e ıslıklı protesto!
Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle tahta çıkan 3. Charles, dün canlı yayımlanan seremoniyle resmi olarak kral ilan edildi. Öte yandan Kraliçe 2. Elizabeth için çeşitli spor müsabakalarında da anma etkinlikleri düzenlenirken Amerika Birleşik Devletleri'nde 2. Elizabeth'e ıslıklı protesto yapıldı.
Birleşik Krallık'ta Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle 70 yıllık bir dönem sona erdi ve 3. Charles 'Kral' ilan edildi. Tahtın bir numaralı varisi olan Prens Charles, dün Saint James Sarayı'nda düzenlenen törenle kral ilan edildi.
BİRLEŞİK KRALLIK'TA SPOR MÜSABAKALARI ERTELENDİ
Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere ülkede devam eden Championship ve tüm alt liglerin yanı sıra İskoçya'daki maçlar da ertelendi.
Kraliçe Elizabeth'in ölümü dolayısıyla dünya genelinde devam eden birçok spor dalı ve spor organizasyonunda Kraliçe için anma törenleri düzenlendi.
Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının ilk yarıları oynanırken ölüm haberi açıklanınca ikinci yarıların başında bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
UFC 279'DA ISLIKLI PROTESTO!
Bir karma dövüş sanatları (MMA) organizasyonu olan UFC'nin Las Vegas'taki 279. etkinliği öncesinde salonda bulunan dev ekrana Kraliçe 2. Elizabeth'in fotoğrafı yansıtıldı ve ardından bir anma metni okundu. Bu anlarda salonu dolduran kalabalıktan yoğun bir ıslık yükseldi.
Amerika Açık'ta, NFL'in açılış maçında 2. Elizabeth için anma etkinlikleri düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir protestonun yapılması İngiliz basınında tepkiyle karşılandı.
Daily Mail'de yer alan haberde Kraliçe Elizabeth'in UFC veya MMA hakkında herhangi bir yorum yapmadığı, bu protesoya anlam verilemediği şeklinde bir yorum yapıldı. Konuyla ilgili UFC tarafından ise henüz bir açıklama gelmedi.
Video Haberler
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler durup dua ediyor
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
En Çok Okunan Haberler
-
- Sözlü taciz etmişti: YouTuber sınır dışı edildi
- Yargıtay'dan 'Cennet Koyu' kararı!
- Tarkan'dan konser paylaşımı: Ne yaptık biz öyle?
- 'Bezini açalım dedik, kanımız dondu!'
- Halk TV'de sürpriz ayrılık: Gökmen Karadağ istifa etti
- Cumhur İttifakı eridi
- AKP trolü 9 Eylül'ü hedef aldı
- Cemevinin dilek ağacını yakanlar hakkında yeni gelişme
- Yunanistan'dan taciz ateşi
- 'Başka bir talebi daha var'