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Ufuk Sarıca, Esenler Erokspor yolunda!

Ufuk Sarıca, Esenler Erokspor yolunda!

12.06.2025 14:46:00
Güncellenme:
DHA
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Ufuk Sarıca, Esenler Erokspor yolunda!

Geçen sezon Karşıyaka başantrenörlüğü yapan Ufuk Sarıca, Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Esenler Erokspor'un başına geçebilir.

Basketbol Süper Ligi'nin 51 yıldır küme düşmeyen en köklü takımlarından Karşıyaka'dan sezon içinde ayrılan antrenörü Ufuk Sarıca'nın yeni adresi belli oluyor.

Toplam 10 yıl görev yaptığı yeşil-kırmızılılarda önceki sezonlarda şampiyonluk dahil 3 kupa kazanan, geçen sene kulüpteki sponsor ve maaş krizleri nedeniyle kadro dağılınca ayrılmak zorunda kalan Ufuk Sarıca'ya ligin yeni ekiplerinden Esenler Erokspor'un talip olduğu öğrenildi. Tarafların önümüzdeki günlerde görüşeceği iddia edildi.

Ufuk Sarıca, Ocak ayında Karşıyaka'dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulüpte görev almamıştı.


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