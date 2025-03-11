Yayınlanma: 11.03.2025 - 15:07

Güncelleme: 11.03.2025 - 15:07

Son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol'u çalıştıran Ufuk Sarıca'nın hastaneye kaldırılması ve tedavi altına alınması, yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Ufuk Sarıca kimdir, kaç yaşında, nereli? Basketbol antrenörü Ufuk Sarıca neden hastaneye kaldırıldı? İşte, ayrıtnılar...

UFUK SARICA KİMDİR?

Ufuk Sarıca, 13 Haziran 1972 doğumlu Türk basketbol antrenörü ve eski profesyonel basketbolcudur. Basketbol kariyerine erken yaşlarda adım atan Sarıca, oyunculuk döneminde kısa forvet ve şutör gard pozisyonlarında görev almış, Türkiye'nin en başarılı basketbol kulüplerinden bazılarına hizmet etmiştir. Hem oyuncu hem de antrenör olarak birçok başarıya imza atmıştır. Şu an ise, kariyerine basketbol antrenörü olarak devam etmektedir.

Basketbolculuk Kariyeri

Oyunculuk kariyerine Efes Pilsen'de başlayan Ufuk Sarıca, burada elde ettiği başarılarla adından söz ettirmiştir. Efes Pilsen formasıyla 5 Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Koraç Kupası kazanmıştır. Ayrıca, Ülkerspor’da da bir Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu elde etmiştir. 98’i A milli takım olmak üzere toplamda 187 kez milli formayı giymiştir.

Antrenörlük Kariyeri

Basketbolculuk kariyerinden sonra antrenörlük kariyerine adım atan Ufuk Sarıca, Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük ve baş antrenörlük yapmıştır. Ardından Anadolu Efes’te baş antrenörlük görevini üstlenmiştir. 2012 yılında Pınar Karşıyaka'nın baş antrenörlüğüne getirilen Sarıca, burada da önemli başarılar elde etmiştir. 2015 yılında Pınar Karşıyaka ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştır. Ayrıca, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferlerini de bu dönemde kazanmıştır. Sarıca, 2017 yılında Türkiye milli basketbol takımının başına geçmiş ve burada da önemli görevlerde bulunmuştur.

Başarıları

Oyuncu Olarak Başarıları

Efes Pilsen ile 5 Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu

Türkiye Kupası: 4 kez

Koraç Kupası şampiyonluğu: 1 kez

Ülkerspor ile 1 Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu

Koç Olarak Başarıları

Pınar Karşıyaka ile Süper Lig şampiyonluğu: 2015

Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası: 2014

EuroChallenge Finalistliği: 2012-13

Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalistliği: 2020-21

UFUK SARICA NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Ufuk Sarıca, tatil için gittiği Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde rahatsızlandı. 8 Mart'ta yolculuk esnasında aniden fenalaşan 52 yaşındaki Sarıca, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından beyin pıhtı atma tanısı kondu ve Sarıca, daha ileri tedavi için Muğla Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Karşıyaka Basketbol Kulübü, eski başantrenörlerinin sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri olan Ufuk Sarıca, Muğla'da yaşadığı ciddi rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Beyninde pıhtı atma tanısı konan Sarıca, yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattı ve tedavisi devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Ailesine ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.