Ufuk Sarıca sosyal medyadan duyurdu: 'Sağlık sorunu yaşadım'

Son olarak Karşıyaka'da başantranörlük yapan Ufuk Sarıca'nın Muğla'da rahatsızlanarak hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Ufuk Sarıca sosyal medyadan duyurdu: 'Sağlık sorunu yaşadım'
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DHA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 13:49

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'daki antrenörlük görevinden ocak ayında ayrılan, A Milli Takım, Anadolu Efes ve Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Ufuk Sarıca'nın tatil için gittiği Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde rahatsızlandığı öğrenildi.

Köyceğiz'de 8 Mart'ta yolculuk sırasında rahatsızlanan ve Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde beyne pıhtı atma tanısı konan 52 yaşındaki Sarıca, ilk müdahalelerden sonra Muğla Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Ufuk Sarıca'nın burada 3 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilerek İzmir'deki evinde istirahat ettiği ortaya çıktı.

Ufuk Sarıca, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, sağlık durumuyla ilgilenip ilk müdahaleyi yapan Köyceğiz ve Muğla'daki sağlık çalışanları ile mesaj ve telefonlarıyla geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.


Etiketler: #ufuk sarıca #Karşıyaka #muğla

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