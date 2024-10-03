Ufuk Sarıca'dan mağlubiyet açıklaması: 'Daha ilk maç, yolumuz uzun'

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği La Laguna Tenerife'ye mağlup olan Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sarıca, "Tenerife bizden daha iyiydi, onları tebrik ediyorum. Çalışmaya devam edeceğiz, daha ilk maç, yolumuz uzun, bundan sonrasına bakacağız" dedi.

Ufuk Sarıca'dan mağlubiyet açıklaması: 'Daha ilk maç, yolumuz uzun'
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AA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 13:44

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda konuk ettiği İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'ye 87-76 yenilen Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Bütün hazırlık dönemini hücumda paylaşarak oynadık ama dün sadece 8 asist yapmışız" dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, Tenerife'nin senelerdir istikrarlı bir yapısının bulunduğunu, çok iyi oyuncuları ve çok iyi bir başantrenörünün olduğunu söyledi.

Rakiplerinin organizasyonuna saygı duyduğunu belirten Sarıca, şöyle konuştu:

"İlk yarıda iyi oynadığımız bir dönem vardı, 7 sayı öne geçtik ama bir anda herkes durdu. Bütün hazırlık dönemini hücumda paylaşarak oynadık ama dün sadece 8 asist yapmışız. İkinci yarı rakibimizi devamlı yakalamaya çalıştık, bir bölümde yakaladık ama yine burada bireysellik maalesef ön plana çıktı. Burada hatalar var, bu kadar organize, beraber oynayan bir takımı yakalamak kolay değildi. Tenerife bizden daha iyiydi, onları tebrik ediyorum. Çalışmaya devam edeceğiz, daha ilk maç, yolumuz uzun, bundan sonrasına bakacağız."


Etiketler: #ufuk sarıca #Karşıyaka #La Laguna Tenerife #basketbol şampiyonlar ligi

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