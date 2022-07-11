Uğur Dündar: ‘5 yıldız göğsümüze nakşedildi’
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu. Dündar, Fenerbahçe'nin logosunda kullanacağını açıkladığı 5 yıldız konusunda ilişkin yorumda bulundu.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bayramlaşma töreninde konuşan Uğur Dündar flaş açıklamalar yaptı.
Sarı-lacivertli kulübün geleneksel bayramlaşma töreni, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Kulüp başkanı Ali Koç ve yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ile bazı yönetim kurulu üyeleri, törene gelen Fenerbahçelileri karşılayıp bayramlarını kutladı.
"5 YILDIZ GÖĞSÜMÜZE NAKŞEDİLDİ"
Bir konuşma yapan Uğur Dündar ise yeni sezonda Fenerbahçe formasında yer alacak 5 yıldıza vurgu yaptı.
Dündar, "Şanlı formamızın göğsüne nakşedilen 5 yıldızımız tüm Fenerbahçelilere kutlu olsun. Bu vesileyle bugüne kadar elde ettiğimiz şampiyonluklarda emeği geçen, TFF kurulmadan önce, milli mücadele, vatan aşkıyla, yurt hürriyetine hizmet eden, canını ortaya koyan, direnen, bükülmeyen tüm sporcularımızı, başkanlarımızı, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı, tarih önünde saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.
Dündar, "Her birimizin alın teri olan o yıldızlar, aynı bağımsızlık aşkıyla tribünlerimizde parlayacak, yarınlarımıza umut aşılayacaktır. Asil taraftar hiç kuşkun olmasın, Cumhuriyetin 100. yıl şampiyonluğu da senin alnına yazılmıştır" ifadelerini de kullandı.
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