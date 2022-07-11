Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:43
Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı!
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Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı bırakılan Mesut Özil defteri tamamen kapandı.

NTV Spor'un haberine göre sarı-lacivertli kulüp, yıldız futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un gelmesiyle de bu karar değişmedi.

Mesut Özil sık sık kariyerini Fenerbahçe'de noktalamak istediğini vurgulasa da bu isteği gerçekleşmedi.

MESUT ÖZİL İSTANBUL'DA KALABİLİR

33 yaşındaki futbolcu, iddiaya göre Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile temas halinde.

Mesut, 2021'in ocak ayında Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.


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