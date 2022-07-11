Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: ‘En kötü, en skandal TFF başkanı geride kaldı’

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:12

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu.

Ali Koç, kürsüye gelirken "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratları yapıldı.

Geçmiş dönemdeki TFF yönetimini ve eski başkan Nihat Özdemir'i eleştiren Ali Koç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihte gördüğü en kötü, en skandal TFF başkanı ve yönetim kurulu geride kaldı" dedi.

100. YILDA ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Sarı-lacivert başarılarla dolu nice bayramlar diliyorum. 30 Temmuz'da Yüksek Divan Kurulu'nda genel bir değerlendirme yapacağız. Akdeniz Oyunları'nda 108 madalya aldık, 27 madalya Fenerbahçeli sporcular tarafından ülkemize kazandırıldı. Tüm madalya alanları tebrik ederim. Zor bir seneyi geride bırakıyoruz. Akdeniz Oyunları'ndaki başarı... Futbol Takımı istediğimiz yerde ligi bitiremedi. Ancak İsmail Kartal yönetimindeki performans, sonuçlar, tribünlerin kenetlenmesi, aslında bize ilerisi için ışık veriyor. Arkasından Erkek Basketbol Takımı'nın şampiyonluğu, sonra Tekerlekli Basketbol Takımı'nın şampiyonluğu... Bu başarıların, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındaki başarıların habercisi olmasını umut ediyorum. İnşallah Fenerbahçe, bu güzel ülkenin 100. yılında şampiyon olur" dedi.

YENİ YÖNETİME ZEYTİN DALI

Futbol takımı hakkında konuşan Ali Koç "Yeni, hocamız Jorge Jesus'un önderliğinde, yaptığımız takviyelerle, yapacağımız takviyelerle, inşallah sezon başından itibaren göstereceğimiz, performansın şampiyonluğun habercisi olmasını temenni ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Geçmiş dönemdeki TFF yönetimini eleştiren Ali Koç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihte gördüğü en kötü, en skandal TFF Başkanı ve yönetim kurulunu geride bıraktık. Bunu toparlamak zaman alacaktır. Biz Fenerbahçe olarak yeni TFF yönetimine elimizden gelen yardımı vermeye çalışacağız. TFF Kurulları ilgili değerlendirmemi 30 Temmuz'da yapacağım. Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin attığı adımlar çok önemli hatta bazıları devrim niteliğinde. Şeffaflık, adil rekabet... Çok kısa sürede, çok önemli adımlar atıldı. TFF'ye elimizden gelen yardımı yapacağız" dedi.