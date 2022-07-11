Fenerbahçe'nin Joshua King için teklif yaptığı iddiası
Jorge Jesus yönetimindeki Süper Lig ekibi Fenerbahçe, forvete yeni bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. İddiaya göre sarı-lacivertliler, Joshua King için teklif yaptı.
Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Portekizli teknik direktörün raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin İngiltere Premier Lig'de Watford forması giyen Joshua King'i istediği belirtildi.
KING İÇİN TEKLİF YAPILDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mergim Berisha'yı elden çıkarmak isteyen sarı-lacivertliler King için teklif yaptı ve cevap bekliyor.
Fenerbahçe, bu transferi hedef santrfor transferinden bağımsız bir plan olarak düşünüyor. King transferiyle birlikte hücum çeşitliliğinin sağlanması amaçlanıyor.
KING HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
30 yaşındaki Norveçli golcü geçen sezon Watford formasıyla 33 maçta 2296 dakika süre aldı ve 5 gol 3 asistlik performans sergiledi. Futbolcu daha önce Everton, Bournemouth, Blackburn, Manchester United, Hull City, Mönchengladbach ve Preston takımlarında oynamıştı.
KING NASIL BİR OYUNCU?
1.87 boyundaki King, forvet arkası dışında sol kanat ve santrforda oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri şu anda 8 milyon Euro olarak gösterilen futbolcunun bonservisi de elinde. King'e 2019 yılında 20 milyon Euro değer biçiliyordu.
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