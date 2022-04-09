Uğur Dündar: Ali Koç ile görüştüm ona kimsenin adamı olmayacağım dedim

09 Nisan 2022 Cumartesi, 16:47

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu seçimlerini kazanan Uğur Dündar oldu. Seçimi kaybeden Vefa Küçük'ün 8 yıllık başkanlığı resmen son buldu, Uğur Dündar dönemi başladı.

"KİMSENİN ADAMI OLMAYACAĞIM"

Divan başkanlığını kazanan Uğur Dündar, "Çocukluk hayallerim gerçekleşti. Fenerbahçe kazandı. Yönetimde yer alacağımız ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığımı açıklamadan önce başkanımız Ali Koç ile görüştüm ve ona kimsenin adamı olmayacağımı, Fenerbahçe'nin adamı olacağımı söyledim. Bunu siz de göreceksiniz. Bizim listemiz kazandı fakat burada kazanan bizim şanlı tarihe sahip kulübümüzdür. Allah'a dua ediyorum; inşallah camiamızdaki kırgınlıkları bitirmek bize nasip olur. Yaşasın Türkiye, yaşasın Fenerbahçe" ifadelerini kullandı

DİVAN KURULU SEÇİMİNDE REKOR KIRILDI

Uğur Dündar'ın seçimi kazanmasının ardından açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Yüksek Divan Kurulu uzun yıllardır böyle çekişmeli seçim yaşamadı. Yüksek Divan Kurulu seçiminde belki de rekor kırıldı. Emeği geçen 4 adaya çok teşekkür ediyorum. Bana göre tüm camialara örnek olacak bir seçim çıkarttık. Sayın Vefa Küçük sizinle ilk tanışmamız 4 Temmuz 2011'di, camianın bir büyüğü olarak o dönem yanımızda oldunuz" dedi.

"TAZE BİR KAN CAMİAYA KATKI SAĞLAR"

Koç, "Biz de siz de o dönem ne olduğunu anlayamadınız ama bizim için orada olmamız çok büyük fedakarlıktı. Kendiniz de ifade ettiğiniz gibi Aziz Yıldırım döneminde ve benim dönemimde çatışma yaşamadınız. Uğur Dündar'ı tebrik ediyorum. Son sırada girdiği seçimi birinci sırada bitirdi. Taze bir kan, taze bir enerji ile camiamıza katkı sağlar" diye konuştu.

"UĞUR BEY 'BEN KİMSENİN ADAYI DEĞİLİM' DEDİ, ŞİMDİ GÖRECEĞİZ"

Ali Koç sözlerine şöyle devam etti: "2018'de Vefa Küçük'ün yanına gittiğimizde bize 'Ben Aziz Yıldırım'a oy vereceğim' dedi. Fakat çok adil bir seçim yönetti. Uğur Bey ile görüştüğümüzde 'Ben kimsenin adayı değilim' dedi. Şimdi göreceğiz. Yüksek Divan Kurulu Başkanı camiamızın cumhurbaşkanıdır. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı bu camianın en büyük makamıdır. Uğur Bey ile çalışmayı heyecanla bekliyoruz. Uğur Bey'in ailesine de hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Evdeki huzurumuz canımızdan çok sevdiğimiz Fenerbahçe için bozulabiliyor. Allah hem sizin hem de bizim yardımcımız olsun."