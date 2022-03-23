Uğur Dündar: Ali Koç ile konuştum

23 Mart 2022 Çarşamba, 11:29

Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı yarışına giriyor.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde perşembe günü 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek olan Dündar, adaylığını resmen açıklayacak.

Mevcut YDK Başkanı Vefa Küçük'ün yanı sıra Nail Kır ve Sait Yılmaz da adaylıklarını daha önce duyurmuştu.

"FENERBAHÇE'NİN BİRLİĞE İHTİYACI VAR"

Uğur Dündar, Sözcü'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aday olma kararımı vermeden önce Sayın Başkan Ali Koç ile görüştüm. Türkiye'nin olduğu kadar Fenerbahçe'nin de birlik ve bütünlüğe ihtiyacı var. Gruplar üstü bir yaklaşımla Fenerbahçe'nin adeta senatosu konumundaki divan kurulu başkanlığını üstlenebileceğime inanıyorum."

AZİZ YILDIRIM YÖNETİMİNDE 2. BAŞKANLIK YAPTI

Sıkı bir Fenerbahçeli olan duayen gazeteci Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'ın ilk başkanlık dönemi olan 1999-2001 arasında yönetimde yer almış ve ikinci başkanlık görevini üstlenmişti.