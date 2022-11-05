Uğur Dündar: 'Cumhuriyetin hem neferi hem de Feneriyiz'

05 Kasım 2022 Cumartesi, 13:15

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kulübün Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Uğur Dündar'ın, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşma:

"19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşini, askeri, siyasi ve diplomatik eşsiz zaferlerinin sonucunda 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'le taçlandıran büyük Atatürk ve dava arkadaşlarını saygı, özlem ve minnet duygularımla bir kez daha anıyor; Cumhuriyet'in 99. yılını en içten dileklerimle kutluyorum.

Ne mutlu biz Fenerbahçelilere ki dünya tarihinin kaydını tutan tüm sayfaların önünde saygıyla eğildiği en büyük dehanın muzaffer komutan, eşsiz devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün daha 19 Mayıs'ta aklına koyduğu bağımsızlığın, medeniyetin, eşitliğin, bilimin ve aklın anahtarı olan Cumhuriyetin hem neferi hem de Feneriyiz.

Ne mutlu biz Fenerbahçelilere ki dün kayıkhanemizden Anadolu'ya silah sevkiyatı yaparken Cumhuriyete giden o meşakkatli yolun Feneriydik.

Ne mutlu biz Fenerbahçelilere ki milli mücadeleye moral olması için işgal kuvvetlerinin karma takımını eze eze yenip General Harrington Kupası'nı müzemize taşıdığımızda Cumhuriyete giden o kutlu yolun Feneriydik.

Ne mutlu biz Fenerbahçelilere ki FETÖ'nün 3 Temmuz Kumpasında da Cumhuriyetin Feneriydik. Zira mevcudiyetimizin ve istikbalimizin yegâne temelinin bu olduğuna inanıyoruz. Bu temel en kıymetli hazinemizdir. İstikbalde de bizi bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahlara karşı yine Cumhuriyetin Feneri olacağız. Cumhuriyete tuttuğumuz Fenerin ışığı hiç sönmeyecek, enerjisi hiç tükenmeyecek. İlelebet Cumhuriyetin Feneriyiz.

Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyor. En büyük Fenerbahçeli azizi Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, özlem, rahmet ve minnetle anıyorum.

Yaşasın laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyetimizin Feneri Fenerbahçemiz."