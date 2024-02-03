Uğur Dündar'dan Ali Koç'a çağrı: 'Bunu tarihe not olarak düşüyorum'

Yayınlanma: 03.02.2024 - 13:19

Güncelleme: 03.02.2024 - 13:20

Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Ali Koç'un sezon sonu görevi bırakacağı ve seçimde aday olmayacağı iddialarıyla ilgili konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalarda Ali Koç'un göreve devam etmesi yönünde çağrı yapıldı.

Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan birçok üye, Ali Koç'un Haziran'daki seçimde aday olmayacağı yönündeki söylentilere vurgu yaparken, sarı-lacivertli kulübün başkanına 'Göreve devam et' mesajı verildi.

UĞUR DÜNDAR'DAN ÇAĞRI

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da Ali Koç'a çağrıda bulundu.

Ali Koç'a seslenen Uğur Dündar "Yüksek Divan Kurulu olarak Sayın Başkan Ali Koç'un görevine devamında sonsuz yararlar görüyoruz. Fenerbahçe'ye başkan bulunur ama ikinci bir Ali Koç bulunmaz. Bunu tarihe not olarak düşüyorum. Başkanımız ayrılmak istese bile onu görevinin başında tutmak için her türlü özveride bulunmaya hazırız" dedi.

Uğur Dündar ayrıca "Evlatlarımıza miras onun başkanlık döneminde Yüksek Divan Kurulu görevini yerine getirmiş olmaktır. Bu bizler için çok değerli bir anıdır" ifadelerini kullandı.