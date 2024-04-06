Uğur Dündar'dan Eray Yazgan'a sert cevap: 'Yönetici kılıklı holigan'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın sözlerine cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:08
Uğur Dündar'dan Eray Yazgan'a sert cevap: 'Yönetici kılıklı holigan'
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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın açıklamaları sonrası Uğur Dündar'dan cevap geldi.

Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendilerine yönelik hiçbir kötü söz söylemediğim halde şahsıma saldıran yönetici kılıklı holigana sözlerini misliyle iade ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

ERAY YAZGAN'IN AÇIKLAMALARI

Eray Yazgan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam bir üyemiz 14 yaşındaki kızıyla birlikte Galatasaray Kadın Voleybol Takımımızın maçının çıkışında yaklaşık 40 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştır.

Ufacık kıza vuracak kadar alçaklaşan bu eşkıyalar, kardeşlerimizin ellerindeki pankartları da gasp etmişlerdir. Tesadüfen oradan bir trafik polisi geçmiyor olsa belki de bugün geri dönülemez sonuçlardan bahsediyor olacaktık.

Kulübümüz bu yağmacıların, azmettiricilerinin ve onları provoke eden kişilerin peşini hukuki yoldan asla bırakmayacaktır.

Başkanımız itidâl vurgusu yaparken tam olarak da bu ve benzeri muhtemel olaylardan endişesini dile getirmiştir. Ancak eş zamanlı olarak dün akşam bir yayında da takip ettiğimiz taasubun vücut bulmuş hali Uğur Dündar ve benzeri bağnaz, provakatör sözde yöneticiler olayları bu noktaya getirmek için çaba göstermektedir.

Bu sinsi ve başarı için her yolu mübah sayan anlayışla mücadele etmeye devam edeceğiz. Siz ne yaparsanız yapın ülkeye ektiğiniz nefret tohumlarını teker teker söküp atacağız. Beslendiğiniz nefret dilini Türk sporundan sileceğiz."


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