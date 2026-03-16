Uğur Uçar 6'da altı yaptı: Çorum FK, Esenler Erokspor'un 15 maçlık serisini bitirdi!

16.03.2026 18:22:00
Çorum FK, TFF 1. Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Çorum FK, evinde Esenler Erokspor'u konuk etti.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Çorum'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Burak Çoban ve 90+3. dakikada Braian Samudio, Erokspor'un golünü 78. dakikada penaltıdan Hamza Catakovic kaydetti.

UĞUR UÇAR 6'DA 6 YAPTI

Esenler Erokspor'da 90+7. dakikada Francis Nzaba kırmızı kart gördü.

Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar takımın başına geçtiğinden beri 6 maçta 6 galibiyet kazandı.

EROKSPOR'UN 15 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Esenler Erokspor ligde yakaladığı 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Çorum puanını 59'a yükselterek 4. sıradaki yerini korudu, Esenler Erokspor ise 63 puanla 3. sırada haftayı tamamladı.

Lig'de gelecek hafta Çorum FK deplasmanda Iğdır FK ile; Esenler Erokspor evinde Erzumspor FK ile mücadele edecek.

Çorum FK, TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.
Çorum FK, TFF 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 2-1 mağlup etti.
Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar: 'Bu ligde kolay maç yok' TFF 1. Lig ekibi Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uçar, "Bu ligde kolay maç yok. Bizim oyunumuz kimseye karşı değişmeyecek. Ön olan baskımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.