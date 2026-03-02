Çorum FK'ye Manisa FK deplasmanında tek gol yetti!

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Çorum FK, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleden 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.
Çorum FK'ye galibiyeti getiren golü 17. dakikada Mame Thiam kaydetti.
Konuk ekip bu sonuçla puanını 50'ye çıkarırken Manisa FK ise 40 puanda kaldı.
Çorum FK, ligin gelecek haftasında cumartesi günü kendi sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Manisa FK ise cumartesi günü Erzurumspor FK'ye konuk olacak.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Beyaz, Salih Burak Demirel
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Kubilay Sönmez, Umut Erdem, Lindseth (Dk. 64 Adekanye), Toure (Dk. 21 Cissokho), Vargas (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou, Osman Kahraman (Dk. 64 Ada İbik), Diony
Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Attamah, Erkan Kaş, Pedrinho (Dk. 84 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Fredy, Ahmed Ildız (Dk. 74 Ferhat Yazgan), Burak Çoban (Dk. 80 Samudio), Thiam
Gol: Dk. 17 Thiam (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 50 Herelle, Dk. 58 Ayberk Karapo, Dk. 77 Cissokho (Manisa FK), Dk. 55 Fredy, Dk. 69 Pedrinho, Dk. 90+2 Thiam (Arca Çorum FK)