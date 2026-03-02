Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çorum FK'ye Manisa FK deplasmanında tek gol yetti!

Çorum FK'ye Manisa FK deplasmanında tek gol yetti!

2.03.2026 23:20:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Çorum FK'ye Manisa FK deplasmanında tek gol yetti!

Çorum FK, TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Çorum FK, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleden 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golü 17. dakikada Mame Thiam kaydetti.

Konuk ekip bu sonuçla puanını 50'ye çıkarırken Manisa FK ise 40 puanda kaldı.

Çorum FK, ligin gelecek haftasında cumartesi günü kendi sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Manisa FK ise cumartesi günü Erzurumspor FK'ye konuk olacak. 

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Beyaz, Salih Burak Demirel

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Kubilay Sönmez, Umut Erdem, Lindseth (Dk. 64 Adekanye), Toure (Dk. 21 Cissokho), Vargas (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou, Osman Kahraman (Dk. 64 Ada İbik), Diony

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Attamah, Erkan Kaş, Pedrinho (Dk. 84 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Fredy, Ahmed Ildız (Dk. 74 Ferhat Yazgan), Burak Çoban (Dk. 80 Samudio), Thiam

Gol: Dk. 17 Thiam (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 50 Herelle, Dk. 58 Ayberk Karapo, Dk. 77 Cissokho (Manisa FK), Dk. 55 Fredy, Dk. 69 Pedrinho, Dk. 90+2 Thiam (Arca Çorum FK)

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Manisa FK #Çorum FK

İlgili Haberler

UEFA'dan Tottenham'a 'Nazi selamı' cezası!
UEFA'dan Tottenham'a 'Nazi selamı' cezası! UEFA, Tottenham taraftarlarının yaptığı "Nazi selamı" nedeniyle İngiliz ekibine ceza verildiğini duyurdu.
Ameliyat olacak mı? Real Madrid'de Kylian Mbappe gelişmesi!
Ameliyat olacak mı? Real Madrid'de Kylian Mbappe gelişmesi! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, 27 yaşındaki Fransız oyuncu Kylian Mbappe'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.
12 Dev Adam'dan Sırbistan'a geçit yok: Dünya Kupası yolunda 4'te dört yaptı!
12 Dev Adam'dan Sırbistan'a geçit yok: Dünya Kupası yolunda 4'te dört yaptı! A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında ağırladığı Sırbistan'ı 94-86 mağlup etti.