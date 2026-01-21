Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uğurcan Çakır'dan Atletico Madrid açıklaması: '3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz'

21.01.2026 23:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, 1-1 biten Atletico Madrid maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, Atletico Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli eldiven, "Maçtan önce 1 puan çok iyiydi, ilk 24 için... Son dakikada maçı da kazanabilirdik. Takım arkadaşlarım çok iyiydi, taraftarlarımız harikaydı. Atletico Madrid de bundan etkilendi. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. 3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz" dedi.

"FUTBOL BİZE ŞANS VERDİ"

Uğurcan Çakır, kendi performansıyla ilgili, "Her zaman, takıma ve hocalarıma yardım etmeye çalışıyorum. Bu tür büyük arenalarda kendimi göstermek istiyorum. Amacım Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur. Herkes çok iyi mücadele etti, bu yüzden futbol bize şans verdi. 1 puan kötü değil" sözlerini sarf etti.

İlgili Konular: #galatasaray #atletico madrid #uğurcan çakır

