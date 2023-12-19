Uğurcan Çakır: 'Rakip oyuncular oynamak istiyordu'

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, İstanbulspor'un sahadan çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 22:39
Uğurcan Çakır: 'Rakip oyuncular oynamak istiyordu'
Abone Ol google-news

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, yarıda kalan İstanbulspor maçının ardından açıklama yaptı.

Uğurcan Çakır, "Maçın içinde kalmaya çalıştık, kalmaya çalışıyoruz. Ben hakem Ali Şansalan'ı da tebrik etmek istiyorum, sağduyulu yaklaştı. Rakip oyuncular oynamak istedi ama başkan böyle bir karar aldı. Biz sahanın içinde kalmak istiyoruz" dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli kaleci, ''Ecmel başkana sordum, çekmek istediğini söyledi. İstanbulsporlu arkadaşlarım da var, onlarla konuşurken, onlar da oynamak istiyordu. Bizlik bir durum yoktu. Başkanın aldığı bir karar. Biz sahanın içinde kalmaya çalıştık'' ifadelerini kullandı.


trabzonspor istanbulspor uğurcan çakır

İlgili Haberler

Sahadan çekilmişlerdi: İşte İstanbulspor'u bekleyen ceza!

Sahadan çekilmişlerdi: İşte İstanbulspor'u bekleyen ceza!
SON DAKİKA: Sahadan çekilme sonrası İstanbulspor'dan ilk açıklama!

SON DAKİKA: Sahadan çekilme sonrası İstanbulspor'dan ilk açıklama!
Son Dakika... İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti!

Son Dakika... İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti!

En Çok Okunan Haberler