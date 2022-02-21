Uğurcan Çakır'dan lige damga vuran istatistik: Kalesine gelen son 41 şutun 36’sını kurtardı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 12:45

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da penaltı kurtaran kaleci Uğurcan Çakır, müthiş giden sezonda istatistiklerini geliştirdi.

Trabzonspor’un yıldız eldiveni, Opta verilerine göre kalesine gelen son 41 şutun 36’sını kurtardı.

İnanılmaz bir başarı gösteren Uğurcan, 5 golün 2’sini penaltıdan yedi, 1’i ise kendi kalesineydi. 2 yıldır Avrupa takımlarının yakından takip ettiği Uğurcan Çakır için sezon sonunda Trabzonspor’a yine yüksek transfer tekliflerinin gelmesi bekleniyor.

Yönetim geçtiğimiz yaz döneminde kaptanın değerini 20 milyon Euro olarak belirlemişti.