Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ukrayna ekibi duyurdu... Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar'ın maçında hava saldırısı alarmı

13.04.2026 14:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in Ukrayna Premier Ligi'nde LNZ Cherkasy'ye konuk olduğu maçın ikinci yarısı, hava saldırısı uyarısı nedeniyle başlayamadı.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 23. haftasında oynanan maçta LNZ Cherkasy'ye konuk oldu.

Ukrayna'nın Cherkasy şehrinde bulunan Tsentralnyi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısı, Ukrayna'da yaşanabilecek olası hava saldırısı nedeniyle verilen alarmdan dolayı başlayamadı.

"HAVA ALARMI SONA ERDİ"

Shakhtar Donetsk'in resmi X hesabından TSİ 14.12'de yapılan açıklamada "Cherkasy bölgesinde hava alarmı! LNZ - Shakhtar maçının ikinci yarısı daha sonra başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna kulübünden saat 14.27 itibariyle yapılan paylaşımda ise "Hava alarmı sona erdi! LNZ - Shakhtar maçının devamını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mücadelenin saat 14.40'ta yeniden başlayacağı açıklandı.

 

İlgili Konular: #Ukrayna #arda turan #Shakhtar Donetsk

İlgili Haberler

