Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk zirveye kuruldu!

5.04.2026 18:13:00
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 22. haftasında karşılaştığı Rukh Vynnyky'yi 3-0 mağlup etti.

Ukrayna Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sahasında Rukh Vynnyky ile karşı karşıya geldi. 

Arena Lviv'de oynanan mücadelede ev sahibi Shakhtar Donetsk, rakibini 3-0 mağlup etti.

Shakhtar'a galibiyeti getiren goller 34. ve 62. dakikalarda Eguinaldo'dan, 88. dakikada ise Luca Oliveira Meirelles'ten geldi.

13 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Bu sonucun ardından Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkarırken, bir maç eksiğine rağmen 50 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu. 

Ivan Fedyk'in çalıştırdığı Rukh Vynnyky ise 19 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki haftada Shakhtar Donetsk, LNZ Cherkasy deplasmanına konuk olacak. Rukh Vynnyky ise sahasında Kolos'u ağırlayacak.

