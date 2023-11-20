Ukrayna - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) C Grubu 10. hafta maçında deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2023 - 13:07
Ukrayna - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.

Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, deplasmanda Serhiy Rebrov'un ekibi Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

UKRAYNA - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya'nın Leverkusen kentinde bulunan BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

UKRAYNA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

İtalya, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 5-2 mağlup etmişti.

Ukrayna ise Malta deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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