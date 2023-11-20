Ukrayna - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) C Grubu 10. hafta maçında deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.
Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, deplasmanda Serhiy Rebrov'un ekibi Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
UKRAYNA - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Almanya'nın Leverkusen kentinde bulunan BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
UKRAYNA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
İtalya, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 5-2 mağlup etmişti.
Ukrayna ise Malta deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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