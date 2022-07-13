Ukrayna'da futbol asker koruması ve sığınaklar eşliğinde devam edecek

Ukrayna Premier Ligi'nin gelecek ay stadyumlarda asker koruması ve hava saldırısına karşı sığınaklar eşliğinde geri dönmesi planlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:09
Ukrayna'da futbol asker koruması ve sığınaklar eşliğinde devam edecek
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Ukrayna Premier Ligi, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle araya girmişti. 

Sky Sports'un haberine göre; devam eden savaşa rağmen, gelecek ay Ukrayna'da futbolun kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor.

Yine haberde yer alan bilgilere göre; maçlar sırasında stadyumlarda Ukrayna ordusundan askerler bulunacak. Aynı zamanda olası hava saldırılarına karşı stadyumların içinde sığınaklar yapılacak. 


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