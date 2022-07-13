Ukrayna'da futbol asker koruması ve sığınaklar eşliğinde devam edecek

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:09

Ukrayna Premier Ligi, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle araya girmişti.

Sky Sports'un haberine göre; devam eden savaşa rağmen, gelecek ay Ukrayna'da futbolun kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor.

Yine haberde yer alan bilgilere göre; maçlar sırasında stadyumlarda Ukrayna ordusundan askerler bulunacak. Aynı zamanda olası hava saldırılarına karşı stadyumların içinde sığınaklar yapılacak.