Ulrik Saltnes yıldızlaştı: Bodo/Glimt, Lazio'yu devirdi!
Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Lazio'yu 2-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Bodo/Glimt, sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Bodo/Glimt, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Mücadelede Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 47 ve 69. dakikalarda Ulrik Saltnes attı.
DEPLASMANA AVANTAJLI GİDİYOR
Bu sonucun ardından Bodo/Glimt, gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantajı cebine koydu.
İki takım arasındaki çeyrek final rövanş karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü Olimpico'da oynanacak.
Etiketler: #lazio #bodo glimt #uefa avrupa ligi
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