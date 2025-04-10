Ulrik Saltnes yıldızlaştı: Bodo/Glimt, Lazio'yu devirdi!

Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Lazio'yu 2-0 mağlup etti.

Ulrik Saltnes yıldızlaştı: Bodo/Glimt, Lazio'yu devirdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 22:10

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Bodo/Glimt, sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Bodo/Glimt, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 47 ve 69. dakikalarda Ulrik Saltnes attı.

DEPLASMANA AVANTAJLI GİDİYOR

Bu sonucun ardından Bodo/Glimt, gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantajı cebine koydu.

İki takım arasındaki çeyrek final rövanş karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü Olimpico'da oynanacak.


Etiketler: #lazio #bodo glimt #uefa avrupa ligi

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