Uluslar Ligi'nde Belçika'yı mağlup eden İtalya 3. oldu! | İtalta 2-1 Belçika
UEFA Uluslar Ligi 3.'lük maçında İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. Beşiktaşlı yıldız Batshuayi'nin de formasını giydiği Belçika, son Avrupa şampiyonu İtalya'ya 2-1 mağlup oldu..
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor.
Yarı finalde İspanya'ya mağlup olarak uzun süre sürdürdüğü yenilmezlik serisini kaybeden İtalya, Fransa'ya elenen Belçika ile karşı karşıya geldi. Mücadele son Avrupa şampiyonunun 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İtalya'nın gollerini 47'de Barella ve 65'te Berardi kaydetti. Belçika'nın tek golü ise 86'da De Ketelaere'den geldi.
Belçika'da Fransa maçında sakatlanan Romelu Lukaku ve Eden Hazard forma giyemezken Beşiktaşlı Michi Batshuayi ise ilk 11'de başladı.
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