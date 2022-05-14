Uluslararası Boks Birliği'nde başkanlığa yeniden Kremlev seçildi

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:44

İstanbul'da düzenlenen IBA Olağanüstü Kongresi'nin ikinci gününde başkanlık seçimi yapıldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle dünya genelinde Rus vatandaşlarına uygulanan yaptırımlara rağmen başkanlığa yeniden bir Rus yöneticinin seçilmesi dikkat çekti.

Oylama yapılmayan seçime tek aday olarak giren Rus Umar Kremlev, yeniden başkanlığa getirildi. Kremlev'in oylama yapılması yönündeki önerisi, tüzükteki madde nedeniyle reddedildi.

SEÇİM ERTELENMİŞTİ

IBA'nın tüzüğündeki 28.4 maddesine göre, kurulda bir pozisyon için tek aday olması halinde, aday oy birliğiyle seçilmiş sayılıyor.

Boks Bağımsız Dürüstlük Birimi'ne (BIIU) bağlı Geçici Aday Birimi, cuma günü bir açıklama yaparak, Hollandalı Boris van der Vorst'ün adaylık sürecinde uygunsuzluklar tespit edildiğini ve olağanüstü genel kurulda yarışamayacağını bildirmişti.

Boris van der Vorst'un kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıması nedeniyle cuma yapılması gereken başkanlık seçimi bir gün ertelenmişti.