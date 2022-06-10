Ümit Milliler, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edemedi

Ümit Milli Takım 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9'uncu Grup'taki 7'nci maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla milliler Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2022 Cuma, 22:30
Ümit Milliler, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edemedi
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9'uncu Grup'taki 7'nci maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı.

Milliler, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edemedi.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Kari A Hovdanum, Andrew Christiansen, Dan Petur Pauli Hojgaard

TÜRKİYE: Emre Bilgin - Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ahmetcan Kaplan, Emre Kaplan (Dk. 69 Ravil Tagir), Kartal Kayra Yılmaz, Emirhan İlkhan (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Umut Güneş (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Aral Şimşir (Dk. 59 Doğucan Haspolat), Enis Destan (Dk. 46 Bertuğ Yıldırım), Ali Akman 

KAZAKİSTAN: Ustimenko - Skvortsov, Kassabulat, Zhumakhanov, Sovet, Sagnayev, Kalmyrza, Karaman (Dk. 81 Seidakhmet), Usenov (Dk. 80 Ulshin), Basmanov (Dk. 69 Nazymkhanov), Sviridov (Dk. 63 Satyshev), 

SARI KARTLAR: Ali Akman (Türkiye) - Sultan Sagnayev, Seidakhmet (Kazakistan)

KIRMIZI KART: Dk. 58 Kassabulat (Kazakistan)

 


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