Ümit Özat'tan dikkat çeken paylaşım: Atatürk’ü seven FETÖ'cü olamaz

25 Ağustos 2022 Perşembe, 13:27

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Özat, kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Ümit Özat, gazeteci Aytunç Erkin'in Aydınlık gazetesinde 19 Mart 2000 tarihinde yayımlanan ve şu sıralar yeniden gündem olan "Fethullah'ın ödülünü reddeden 11 sanatçı" başlıklı yazısını paylaştı.

Özat, paylaşımında "Tarihi hiç kimse silemez. Bu güzel insanları yazdığı gibi hala bunlarla mücadele edenleri de bunları yere göğe sığdıramayanları da yazacak. Unutma Atatürk’ü seven FETÖ'cü olamaz FETÖ'cü olan Atatürk'ü sevemez. Atatürk her zaman kazanır" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...